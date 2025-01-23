Вестник Кавказа

Бывшего полицейского обвинили в получении крупной взятки в Ставрополе

Бывшего полицейского обвинили в получении крупной взятки в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший сотрудник правоохранительных органов на Ставрополье стал фигурантом уголовного дела. Он работал в филиале университета МВД РФ.

В Ставропольском крае будут судить за взятку мужчину, работавшего ранее в филиале одного из университетов МВД России. Об этом сказано на портале регионального управления СКР.

Следствие полагает, что с 2017 года по 2020 год индивидуальный предприниматель дал фигуранту взятку в размере более 140 тыс рублей.

"Замначальника отдела тылового обеспечения тыла филиала одного из университетов МВД России получил от предпринимателя взятку в общей сумме 143 тыс рублей за содействие в заключении госконтрактов на уборку административных зданий, помещений и территорий, а также общее покровительство и попустительство по службе"

– СУСК

Экс-правоохранителю уже предъявили обвинение в получении взятки. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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