Буран в Казахстане унес жизни женщины и ребенка

В Костанайской области нашли тела пропавших накануне женщины и девочки. Они пропали в буран, по пути из села к дороге.

В Костанайской области в буран погибли женщина 57 лет и ее 11-летняя. Во вторник утром они вышли из села, чтобы доехать до города Тобыла, но так и не дошли до трассы в непогоду.

В полиции региона рассказали, что замерзшие тела найдены поблизости от села Степной, где проживали погибшие. Поиски велись накануне и продолжились сегодня утром.

Непогода в Костанайской области не стихает, метель продолжается. Сегодня школьники остались дома, в стоне населенных пунктов нет электричества.