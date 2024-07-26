Буйный авиапассажир с ножом требовал места "у окошка"

Буйный пассажир авиарейса авиакомпании "Икар", летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи, требовал у бортпроводников посадить его "у окошка", размахивая ножом: в аэропорту его сдали сочинским полицейским.

Неадекватный пассажир, накануне летевший рейсом российской авиакомпании "Икар", базирующейся в Оренбурге, из Нижнего Новгорода в курортный Сочи, заставил поволноваться не только бортпроводников самолета, но и остальных пассажиров: разозлившись за то, что ему не разрешили занять место у иллюминатора, он прямо в полете набросился на стюардесс с ножом, сообщает Telegram-канал SHOT.

"Мрачный седой мужичок во время полета решил пересесть к "окошку", а когда экипаж попросил его вернуться на свое место, достал нож, стал им размахивать перед лицом бортпроводников и орать, требуя принести ему то водки, то вина, и бил ножом полку для багажа"

- SHOT

Сотрудники компании сработали четко: хладнокровно успокоили злого деда, а по прилете авиалайнера в аэропорт Сочи прямо на трапе передали его сочинским полицейским.

К счастью, обошлось без пострадавших и среди экипажа, и среди пассажиров воздушного судна, не считая основательно подпорченных нервов. О дальнейшей судьбе "буяна" ничего неизвестно, рассказали пассажиры, говорится в сообщении.