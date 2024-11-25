Вестник Кавказа

Будущий парк в Назрани уже начали "застраивать" частники

Будущий парк в Назрани уже начали "застраивать" частники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на то, что территория будущего национального парка в ингушской Назрани закрыта для частного строительства, ее самовольно активно "осваивают" частники, возводящие здесь десятки жилых домов.

Власти Ингушетии обнаружили интенсивную незаконную застройку земель, выделенных под обустройство национального парка в Назрани – здесь самовольно строятся частные дома, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

"Распоряжением правительства Ингушетии была образована спецкомиссия по выявлению и рассмотрению фактов самовольного строительства частных домов. По итогам ее работы в прокуратуру направлено обращение для принятия мер по пресечению правонарушений в сфере оборота земельных ресурсов и защите интересов республики"

- Минстрой Ингушетии

Ингушский суд уже рассматривает 11 исковых заявлений о прекращении права собственности на земельные участки, всего на земле будущего парка строится 41 незаконный частный дом, передает "Интерфакс".

Новый парк будет построен в в Насыр-Кортском округе, на въезде в столицу республики город Магас – в нем, помимо зеленых насаждений, будет прекрасное освещение, что позволит проводить все крупные мероприятия даже в вечернее время.

В парке будут пруд, футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки, а также аттракционы для детей и взрослых – все возведут за счет средств частного инвестора.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Гостиницу «Приют 11» начнут строить на Эльбрусе в 2025 году

Гостиницу «Приют 11» начнут строить на Эльбрусе в 2025 году

Дорога в обход Дербента начала строиться в Дагестане

Дорога в обход Дербента начала строиться в Дагестане

Автодорога Агдам-Физули готова на 82%

Автодорога Агдам-Физули готова на 82%

В Северной Осетии завершают строительство дороги к курорту «Мамисон»

В Северной Осетии завершают строительство дороги к курорту «Мамисон»

Большинство сотрудников Сухумского аэропорта будут гражданами Абхазии

Большинство сотрудников Сухумского аэропорта будут гражданами Абхазии

В Дербенте исследуют древние курганы на месте строительства трассы

В Дербенте исследуют древние курганы на месте строительства трассы

Дорога из России в Азербайджан станет четырехполосной

Дорога из России в Азербайджан станет четырехполосной

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Старое озеро в Кисловодске осушат для ремонта

Старое озеро в Кисловодске осушат для ремонта

Власти Махачкалы приостановили все строительные работы

Власти Махачкалы приостановили все строительные работы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы