Британский посол вызван в МИД Ирана

МИД Ирана вызвал посла Великобритании Саймона Шерклиффа. Об этом пишут иранские СМИ.
По их данным, причиной такого решения являются нелицеприятные заявления, сделанные британскими официальными лицами в адрес Исламской Республики.
В иранском внешнеполитическом ведомстве Шерклиффу выразили решительный протест.
Что произошло?
В понедельник власти Великобритании прокомментировали удар проиранских группировок по базе США, расположенной на границе Иордании и Сирии. В частности, премьер Риши Сунак обратился к ИРИ с призывом принять меры для снижения напряженности на Ближнем Востоке.
Накануне Великобритания объявила о расширении антииракских санкций. Под ограничительные меры попали 7 физлиц и подразделение 840 сил спецназначения "Аль-Кудс" КСИР.
Глава МИД Соединенного Королевства объяснил, что действующие от имени Ирана преступные группировки угождают безопасности его страны, с чем Лондон мириться не намерен.
"Этот пакет проливает свет на роль иранских чиновников и группировок, вовлеченных в деятельность по подрыву, замалчиванию и нарушению демократических свобод, которые мы ценим в Великобритании. Великобритания и США послали четкий сигнал о том, что мы не будем терпеть эту угрозу"
– Дэвид Кэмерон