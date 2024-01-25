Британский посол вызван в МИД Ирана

Иран недоволен недавними заявлениями, сделанными британскими официальными лицами. В связи с этим МИД ИРИ вызвал сегодня посла этой страны.

МИД Ирана вызвал посла Великобритании Саймона Шерклиффа. Об этом пишут иранские СМИ.

По их данным, причиной такого решения являются нелицеприятные заявления, сделанные британскими официальными лицами в адрес Исламской Республики.

В иранском внешнеполитическом ведомстве Шерклиффу выразили решительный протест.

Что произошло?

В понедельник власти Великобритании прокомментировали удар проиранских группировок по базе США, расположенной на границе Иордании и Сирии. В частности, премьер Риши Сунак обратился к ИРИ с призывом принять меры для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Накануне Великобритания объявила о расширении антииракских санкций. Под ограничительные меры попали 7 физлиц и подразделение 840 сил спецназначения "Аль-Кудс" КСИР.

Глава МИД Соединенного Королевства объяснил, что действующие от имени Ирана преступные группировки угождают безопасности его страны, с чем Лондон мириться не намерен.

"Этот пакет проливает свет на роль иранских чиновников и группировок, вовлеченных в деятельность по подрыву, замалчиванию и нарушению демократических свобод, которые мы ценим в Великобритании. Великобритания и США послали четкий сигнал о том, что мы не будем терпеть эту угрозу"

– Дэвид Кэмерон