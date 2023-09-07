Боррель: ЕС не будет вводить санкции против Азербайджана

Опубликовано: 9:45, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава европейской дипломатии прокомментировал возможность введения санкций против Баку. По словам Жозепа Борреля, речи о приостановке действия меморандума о взаимопонимании в энергетике, заключенного более года назад, не идет.

Брюссель не рассматривает возможность установления санкций против Азербайджана, заявил верховный комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Дипломат подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании по вопросам энергетики, который был подписан Брюсселем и Баку прошлым летом, приостанавливать не планируется, ведь этот документ представляет собой составную часть мер, которые ЕС предпринимает для диверсификации энергопоставок.

Глава евродипломатии добавил, что ЕС продолжает оказывать содействие Еревану и Баку в послевоенном урегулировании отношений, для чего "поддерживает контакты на высшем уровне".

Напомним, в октябре прошлого года дипломат уже опровергал возможность антиазербайджанских санкций, в частности, отмены или приостановки газового контракта.

"Азербайджан действительно дает нам, вернее, продает топливо – миллиарды кубометров газа, и благодаря подписанному в этом году соглашению у нас будет значительный прирост объемов – 8-12 млрд кубометров"

– Жозеп Боррель

Соглашение, предусматривающее увеличение поставок азербайджанского газа в Европу, было подписано в ходе визита Урсулы фон дер Ляйен в Баку в июле 2022 года.