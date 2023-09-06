Блинкен позвонил Алиеву

Опубликовано: 18:41, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву. Стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе. Блинкен заявил о готовности США продолжить усилия для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе. В частности, Блинкен и Алиев обсудили открытие Азербайджаном дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Азербайджанский президент отметил, что Ереван и марионеточный режим", созданный Арменией на территории Азербайджана", не допускают открытия дороги Агдам-Ханкенди, создавая искуственные препятствия для предотвращения эксплуатации данной дороги. По его словам, Армения и сепаратисты не выполняют договоренности о перевозке грузов по линии МККК по данному участку.

"Президент Азербайджана отметил, что отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди в такой форме является политической манипуляцией, и назвал целенаправленной ложью утверждения о том, что на данной территории якобы существует гуманитарный или продовольственный кризис. После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть открыта дорога Лачин-Ханкенди с применением правил таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все проявления сепаратизма неприемлемы"

- сайт президента АР

Глава государства подчеркнул, что доставка Ереваном "гуманитарных" грузов является вмешательством во внутренние дела Азербайджана и неуважением к суверенитету страны. Он добавил, что политика Армении наносит большой ущерб переговорам между сторонами.

Алиев рассказал Блинкену о доставке продовольственных грузов от азербайджанского общества Красного полумесяца, которые сепаратистский режим в Ханкенди отказался принять. Президент напомнил и об отказе от встречи представителей армянского населения в Ханкенди с членами правительства Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции.

В свою очередь Блинкен выразил готовность продолжить усилия для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Он заявил, что поддерживает прямые контакты между странами.