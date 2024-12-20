Большой Египетский музей полностью откроется летом

Стало известно, когда окончательно будет открыт самый дорогой музей в мире - Большой Египетский музей в Гизе. Открытие состоится в 2025 году.

Большой Египетский музей (GEM) или Музей Гизы будет полностью открыт для посетителей 3 июля этого года, дата названа официально гендиректором Управления GEM Ахмедом Гонеймом.

В настоящее время проводятся работы по подготовке торжественной церемонии открытия, которая, как заверили в Египте, удивит весь мир. На мероприятие будут приглашены мировые лидеры, они же вместе с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси станут первыми посетителями экспозиции.

В тестовом режиме музей был открыт осенью 2023 года, спустя год доступ открыли обычным посетителям. Летом 2025 года состоится открытие «жемчужины» GEM - коллекции, включающей артефакты из усыпальницы фараона Тутанхамона, в том числе колесницы, саркофаги, золотую маску.

Напомним, создание Музея Гизы оценивается в $1,2 млрд, его называют самым дорогим музеем в мире.