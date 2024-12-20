Вестник Кавказа

Большой Египетский музей полностью откроется летом

Экспонат выставки древнеегипетских мумий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, когда окончательно будет открыт самый дорогой музей в мире - Большой Египетский музей в Гизе. Открытие состоится в 2025 году.

Большой Египетский музей (GEM) или Музей Гизы будет полностью открыт для посетителей 3 июля этого года, дата названа официально гендиректором Управления GEM Ахмедом Гонеймом.

В настоящее время проводятся работы по подготовке торжественной церемонии открытия, которая, как заверили в Египте, удивит весь мир. На мероприятие будут приглашены мировые лидеры, они же вместе с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси станут первыми посетителями экспозиции.

В тестовом режиме музей был открыт осенью 2023 года, спустя год доступ открыли обычным посетителям. Летом 2025 года состоится открытие «жемчужины» GEM - коллекции, включающей артефакты из усыпальницы фараона Тутанхамона, в том числе колесницы, саркофаги, золотую маску.

Напомним, создание Музея Гизы оценивается в $1,2 млрд, его называют самым дорогим музеем в мире.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
735 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чартеры из Челябинска в Египет запустят через две недели

Чартеры из Челябинска в Египет запустят через две недели

Руководство для женщин-туристов 2025: куда ехать можно, куда нельзя и как себя обезопасить?

Руководство для женщин-туристов 2025: куда ехать можно, куда нельзя и как себя обезопасить?

Дома 5 цивилизаций: как жили древние люди?

Дома 5 цивилизаций: как жили древние люди?

Спрос на отдых в Египте резко вырос среди россиян

Спрос на отдых в Египте резко вырос среди россиян

Что находится ниже уровня моря: 8 самых низких мест суши

Что находится ниже уровня моря: 8 самых низких мест суши

Нет Палестины - нет проблемы: Трамп предложил окончательное решение палестинского вопроса

Нет Палестины - нет проблемы: Трамп предложил окончательное решение палестинского вопроса

7 самых густонаселенных городов мира и их проблемы

7 самых густонаселенных городов мира и их проблемы

Новый отель в Шарм-эль-Шейхе откроет Турция

Новый отель в Шарм-эль-Шейхе откроет Турция

7 древних войн, изменивших мир

7 древних войн, изменивших мир

Застрявших в Шарм-эш-Шейхе граждан России разместили в отеле

Застрявших в Шарм-эш-Шейхе граждан России разместили в отеле

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы