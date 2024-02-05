Большинство россиян готовы поменять место работы из-за токсичных коллег

Большая часть россиян готова уйти с одной работы на другую, если они вынуждены взаимодействовать с токсичными коллегами. Чаще на такой шаг настроены женщины.

Большинство жителей России готовы поменять работу из-за токсичных коллег. Об этом свидетельствуют данные опроса, организованного компанией "Культура Инноваций" и Online Market Intelligence.

Время от времени с токсичными проявлениями на работе приходится сталкиваться 75% респондентов. Более 50% из них обратили внимание на то, что подобные эпизоды влияют на их эффективность.

При этом для 71% опрошенных нездоровая обстановка в коллективе может стать причиной для смены работы. О готовности к такого рода переменам преимущественно заявили мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них активнее представительницы прекрасного пола. Они чаще мужчин (75% на 67%) настроены на перемены, если в коллективе есть токсичные люди.

Под токсичностью опрошенные в основном подразумевают несоблюдение правил и договоренностей, нежелание и неспособность к конструктивному диалогу, а также агрессию, передает РБК.