Большая вода наступает на Оренбург

165 жителей Оренбурга и окрестностей были эвакуированы в результате разлива реки Урал. По словам градоначальника, уровень в реке продолжает подниматься и составляет в настоящее время 1120 см.

Жители Оренбурга столкнулись с серьезной проблемой – повышением уровня воды в реке Урал. Это явление вызвано интенсивными дождями и таянием снега, что привело к затоплению значительной части города. В настоящее время уровень воды достигает 1120 см, что создает угрозу для многих жителей и их домов.

Последствия затопления

Из-за повышения уровня воды в реке Урал в Оренбурге подтоплены 361 дом и 900 приусадебных участков. Люди вынуждены покидать свои дома, вода затопляет улицы, создавая серьезные неудобства для транспорта и общественных мест.

«Уровень воды повышается, и сейчас мы видим уже уровень 1 120 см. За ночь было подтоплено фактически еще 900 приусадебных участков и 361 дом»

– глава Оренбурга Алексей Кудинов.

Меры по ликвидации последствий

Власти города принимают неотложные меры по ликвидации последствий затопления. Организовано эвакуация людей из зон опасности, предоставляется временное жилье и гуманитарная помощь.

Повышение уровня воды в реке Урал стало серьезной проблемой для жителей Оренбурга. Однако благодаря слаженным действиям властей, спасателей и самой городской общины, удается справляться с негативными последствиями затопления. Важно помнить о взаимопомощи и поддержке в такие моменты, чтобы вместе преодолеть трудности и вернуться к нормальной жизни.