Болгария уступила Азербайджану право провести Всемирный саммит по климату

Всемирный саммит по климату COP29 пройдет в Азербайджане – такое решение приняли власти Болгарии, претендовавшие на это право.

Министерство окружающей среды Болгарии приняло решение отозвать кандидатуру страны на проведение Всемирного саммита по климату COP29 в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в следующем году.

По просьбе министра окружающей среды Болгарии Юлиана Попова конференция пройдет в Азербайджане, пишет Politico.

"В духе доброй воли и во имя успешной климатической конференции, организованной Восточноевропейской группой, Республика Болгария снимает свою кандидатуру на проведение COP29. Мы выражаем поддержку кандидатуре Азербайджанской Республики"

- заявление министерства окружающей среды Болгарии

Ожидается, что сегодня вечером Болгария отправит письмо по этому поводу организаторам Конференции, отмечает издание.