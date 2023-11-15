Азербайджан – лидер по озеленению в регионе

Азербайджанская Республика активно борется с глобальными изменениями климата. В стране за год было высажено около 2 млн деревьев.

Власти Азербайджанской Республики принимают активные меры для того, чтобы достичь устойчивости климата. Республика лидирует по показателям озеленения территорий в регионе. Такую информацию озвучила замминистра экологии и природных ресурсов АР Умайра Тагиева.

«В текущем году в нашей стране уже посажено около 2 миллионов деревьев. В данном процессе активно участвуют правительственные структуры и НПО, молодежь, и это создает возможность для того, чтобы люди могли внести свой вклад в борьбу с климатическими изменениями»

- Умайра Тагиева

Отмечается, что заместитель министра выступила на встрече по вопросам мировых изменений климата, которая состоялась в преддверии конференции ООН по климатическим изменениям.

Конференция сторон Рамочной конвенции по изменению климата будет проходить в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. АР впервые примет участие в ней.

В павильоне Азербайджана будут представлены материалы о мерах, которые принимаются в стране в сфере глобальных изменений климата. В частности, будет рассказано о способах снижения объема парниковых газов в Азербайджане.