Вестник Кавказа

Более 80% дорог Кавказа привели в нормативное состояние

Более 80% дорог Кавказа привели в нормативное состояние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Необходимым требованиям соответствуют 81% дорог в регионах СКФО, а при их строительстве и ремонте дорожными службами региона используется лучший на сегодняшний день высокотехнологичный модифицированный битум.

У водителей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) все меньше нареканий на качество дорожного полотна - более чем 80% дорог региона полностью соответствуют требованиям к таким конструкцияс, сообщил руководитель Упрдора "Кавказ" Александр Лукашук.

"На сегодняшний день дороги в регионах СКФО соответствуют нормативному состоянию не менее чем на 81%. В ближайшее время планируем довести его до целевого показателя, установленного президентом России, а именно до 85%. Упрдор "Кавказ" продолжает достигать этой цели, строя новые дороги, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение участников дорожного движения"

- Александр Лукашук

Секрет высокого качества дорог региона кроется в их покрытии – дорожное полотно и новых трасс, и тех, которые ремонтируют с началом летнего сезона, покрывается высокотехнологичным модифицированным битумом – на сегодняшний день самым прочным и эффективным материалом, передает ТАСС.

При этом очень важно соблюдать все нормы и требования при проведении дорожных работ – это строгий контроль над составом и правильной укладкой дорожного полотна, которые проверяют дорожные лаборатории. В строительстве новых дорог дорожным службам региона активно помогают студенты стройотрядов, которые м удовольствием занимаются вспомогательными работами, - добавил глава Упрдора "Кавказ".

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