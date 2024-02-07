Боксеров начнут готовить на Кубани

В Славянском районе Кубани откроется образовательно-тренировочный центр по подготовке боксеров. Планируется, что строительство центра завершится в 2025 году.

С каждым годом спорт на Кубани становится все популярнее, поэтому местные власти стараются обеспечиваться спортсменов качественными условиями для тренировок и проживания.

Так, в Славянском районе будет создан центр по подготовке боксеров. В новом учреждении, которое планируется открыть к концу 2025 года, будет создан учебно-тренировочный зал, соответствующий самым современным стандартам.

«Проект подготовили на средства местного бюджета. Возводить спортзал планируют по госпрограмме региона «Развитие общественной инфраструктуры». Площадь составит почти 2,5 тысячи кв. метров»

– глава Славянского района Роман Синяговский

Одним из ключевых аспектов нового учебно-тренировочного зала является учет потребностей спортсменов не только в тренировках, но и в комфортном проживании. Поэтому при проектировании зала были предусмотрены специальные зоны для отдыха, оборудованные всем необходимым для комфортного времяпрепровождения между тренировками.

Также глава района отметил, что для воспитанников в возрасте от 10 лет и старше предусмотрено шесть смен, что позволит им выбрать удобное время для занятий и совмещения тренировок с учебой. Гибкий график позволит максимально эффективно использовать время и разнообразить тренировочный процесс.