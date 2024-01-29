Первая в России Аллея славы бокса появится в Краснодаре

В скором времени в краснодарском жилом комплексе "Патрики" откроется Аллея славы бокса Южного федерального округа – она станет первой в России, ее украсят 40 звезд с именами лучших боксеров края и округа.

В новом краснодарском жилом комплексе скоро появится своя Аллея славы, только будет посвящена она не актерам, а боксерам, хоть и будет схожа с голливудской. Идею уже поддержал мэр Краснодара Евгений Наумов.

"Этот проект - дань уважения тем, кто посвятил боксу всю жизнь: спортсменам, тренерам, судьям. Но в первую очередь, он вдохновит родителей и молодое поколение - тех, кто станет новыми чемпионами"

- владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов

Проект Аллеи славы разработали в архитектурном бюро ГК ТОЧНО и одобрили на IV всероссийском боксерском форуме в Серпухове. Как рассказали в группе компаний, по обеим сторонам аллеи длиной в 100 м вдоль тротуара расположат звезды - только с именами выдающихся российских боксеров-уроженцев Краснодарского края: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и ЮФО.

По соседству с фамилиями именитых спортсменов будут оттиски их кулаков и QR-коды, по которым можно посетить сайт с биографией каждого боксера.

Заняты будут не все 60 площадок для звезд российского бокса - 20 из них останутся свободными для будущих знаменитых кубанских боксеров, что станет прекрасной мотивацией для подрастающих спортсменов, у которых будет мечта увидеть здесь свое имя.

Еще на аллее будут три стелы – "Наставники чемпионов Кубани", посвященные тренерам, и тематические скамейки "Сила", "Воля", "Цель" и "Бокс", а главным ее арт-объектом станет бронзовая скульптура "Будущий чемпион", созданная Миграном Арутюняном.

Открыть Аллею собираются в августе 2024 года.