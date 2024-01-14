Краснодар примет Всероссийский турнир по боксу

В нынешнем году в столице Кубани пройдут Всероссийские соревнования по боксу, которые будут посвящены памяти легендарного тренера Артема Лаврова – они соберут лучших боксеров из 16 российских регионов.

В Краснодаре пройдут Всероссийские соревнования по боксу памяти Артема Лаврова, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Бокс является одним из базовых и популярных видов спорта на Кубани. Представители Краснодарского края регулярно становятся победителями и призерами состязаний различных уровней и занимают лидирующие позиции в масштабах страны"

- заместитель губернатора Александр Власов

Напомним, Артем Лавров в свое время возглавлял сборную СССР, которая четырежды побеждала на чемпионатах Европы. Его не стало в 2011 году, и теперь турнир в его честь проводят в краснодарском "Баскет-Холле" – в нем принимают участие лучшие боксеры из 16 регионов страны, передает "АиФ-Юг".

Точная дата проведения турнира пока не определена – она будет названа позже.