Дагестан отправится на Кубок России по боксу

Пять боксеров из Дагестана представят республику на Кубке России. Турнир пройдет в Самаре и стартует в ближайший понедельник.

Дагестанские боксеры отправятся в Самару для участия в Кубке России по боксу, информирует Минспорта региона.

В пресс-службе ведомства отметили, что на турнир приедут лучшие боксеры России, среди которых действующие чемпионы страны по этому виду спорта.

Дагестан на соревнованиях будет представлен пятью спортсменами – Расулом Салиевым, Алиханом Янгизбаевым, Чэеравом Ашалаевым, Ильясом Магомедовым и Хасмагомедом Джаватхановым.

В ведомстве добавили, что за другие регионы страны также выступят воспитанники школы бокса республики.