Вестник Кавказа

Дагестан отправится на Кубок России по боксу

Дагестан отправится на Кубок России по боксу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пять боксеров из Дагестана представят республику на Кубке России. Турнир пройдет в Самаре и стартует в ближайший понедельник.

Дагестанские боксеры отправятся в Самару для участия в Кубке России по боксу, информирует Минспорта региона.

В пресс-службе ведомства отметили, что на турнир приедут лучшие боксеры России, среди которых действующие чемпионы страны по этому виду спорта.

Дагестан на соревнованиях будет представлен пятью спортсменами – Расулом Салиевым, Алиханом Янгизбаевым, Чэеравом Ашалаевым, Ильясом Магомедовым и Хасмагомедом Джаватхановым.

В ведомстве добавили, что за другие регионы страны также выступят воспитанники школы бокса республики.

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