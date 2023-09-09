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Боксер из России выйдет на ринг 30 сентября

Боксер из России выйдет на ринг 30 сентября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мурат Гассиев проведет боксерский поединок 30 октября в Турции. Его соперником станет спортсмен из Швеции. Гассив – боксер, выступающий в тяжелом весе.

Россиянин Мурат Гассиев будет защищать пояс WBA Inter-Continental среди боксеров-тяжеловесов 30 сентября, сообщает пресс-служба Федерации бокса РФ.

Его оппонентом по рингу станет шведский спортсмен Отто Валлин. Бой пройдет в турецком Белеке и будет состоять из 10 раундов.

Гассиев с 2020 года является боксером-тяжеловесом. Он располагается на 11-й строчке в рейтинге IBF и WBA в тяжелом весе. Его рекорд составляет 30 побед (23 – досрочно) и одно поражение.

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