Боксер из России выйдет на ринг 30 сентября

Опубликовано: 5:33, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мурат Гассиев проведет боксерский поединок 30 октября в Турции. Его соперником станет спортсмен из Швеции. Гассив – боксер, выступающий в тяжелом весе.

Россиянин Мурат Гассиев будет защищать пояс WBA Inter-Continental среди боксеров-тяжеловесов 30 сентября, сообщает пресс-служба Федерации бокса РФ.

Его оппонентом по рингу станет шведский спортсмен Отто Валлин. Бой пройдет в турецком Белеке и будет состоять из 10 раундов.

Гассиев с 2020 года является боксером-тяжеловесом. Он располагается на 11-й строчке в рейтинге IBF и WBA в тяжелом весе. Его рекорд составляет 30 побед (23 – досрочно) и одно поражение.