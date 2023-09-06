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Игры ШОС пройдут в Азербайджане

Игры ШОС пройдут в Азербайджане
© Фото: сайт ШОС
Азербайджан примет игры стран ШОС, сообщил министр спорта РФ. О сроках проведения спортивного мероприятия не сообщается. В июне пройдут игры стран БРИКС.

Российский министр спорта Олег Матыцин анонсировал проведение спортивных игр среди стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Он отметил, что работа над проведением спортивного мероприятия ведется. Глава ведомства заявил, что игры стран ШОС пройдут в Азербайджане.

При этом о сроках проведения соревнований Матыцин не уточнил.

Кроме того, министр рассказал об Играх стран БРИКС, которые состоятся в июне следующего года.

Что такое ШОС?

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в июне 2001 года руководителями России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В ШОС также входят Индия и Пакистан.

Странами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Помимо этого, статус страны-партнера получат Катар и Египет; статус партнера по диалогу – Бахрейн, Мальдивы, Арабские Эмираты, Мьянма и Кувейт.

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