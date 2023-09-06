Игры ШОС пройдут в Азербайджане

Российский министр спорта Олег Матыцин анонсировал проведение спортивных игр среди стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Он отметил, что работа над проведением спортивного мероприятия ведется. Глава ведомства заявил, что игры стран ШОС пройдут в Азербайджане.
При этом о сроках проведения соревнований Матыцин не уточнил.
Кроме того, министр рассказал об Играх стран БРИКС, которые состоятся в июне следующего года.
Что такое ШОС?
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в июне 2001 года руководителями России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В ШОС также входят Индия и Пакистан.
Странами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Помимо этого, статус страны-партнера получат Катар и Египет; статус партнера по диалогу – Бахрейн, Мальдивы, Арабские Эмираты, Мьянма и Кувейт.