FIFA 2034: Саудовская Аравия примет чемпионат мира?

Опубликовано: 6:00, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Саудовская Аравия начинает кампанию по проведению Чемпионата мира по футболу в 2034 году исключительно на своей территории. Какие перспективы на организацию Кубка FIFA 2034 у королевства, кто еще подал заявку на чемпионат и как Саудовская Аравия заручается поддержкой партнеров - рассказываем в этом материале.

FIFA 2034 вместо FIFA 2030

С прошлого года ходили слухи о том, что Саудовская Аравия собирается побороться за то, чтобы принять Чемпионат мира по футболу 2030 года вместе с Египтом и Грецией. Более того, королевство даже было готово построить стадионы в обеих странах в обмен на возможность проведения большинства матчей предстоящего Кубка FIFA 2030.

Однако в июне этого года начали появляться сообщения о том, что королевство все с меньшим интересом смотрит на то, чтобы проводить у себя ЧМ-2030. Казалось, что Саудовская Аравия и вовсе решила повременить с организацией крупного футбольного мероприятия после катарского чемпионата из опасений, что еще одна арабская страна едва ли будет отобрана так быстро. Тем не менее 1 сентября появилась новая информация: Саудовская Аравия готова побороться за Кубок FIFA 2034 года, причем не в партнерстве с другими странами, а сама по себе.

Почему 2034 год?

Причин, побудивших Саудовскую Аравию переключиться на Чемпионат мира 2034 года несколько:

Кубок 2034 года - юбилейный, 25-й по счету, а значит престиж соревнования, и без того значительный, еще больше увеличивается. У Саудовской Аравии будет больше времени на подготовку мест проведения чемпионата, в том числе и спортивных объектов. Королевство надеется заручиться поддержкой партнеров, в том числе и по региону.

С кем Саудовская Аравия поборется за Кубок мира FIFA 2034?

Помимо Саудовской Аравии принять ЧМ по футболу 2034 года, в рамках которого за кубок поборются 48 команд, желают следующие участники:

Государства АСЕАН - Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам готовы провести у себя футбольное мероприятие мирового масштаба. На министерской встрече АСЕАН, которая проходила в Тайланде с 26 августа по 2 сентября, страны договорились создать совместную рабочую группу, которая будет заниматься получением прав на организацию Кубка FIFA 2034. Члены АСЕАН - достаточно серьезный конкурент для Саудовской Аравии. Египет заявлял о том, что, возможно, подаст заявку на Кубок 2034 года, однако учитывая непростое экономическое положение страны и зависимость от инвестиций, в том числе и из Персидского залива, вполне возможно, что Египет откажется от идеи проведения Чемпионата, вместо этого поддержав заявку Саудовской Аравии. Австралия и Индонезия, несмотря на участие Индонезии в заявке от АСЕАН, еще в 2019 году выразили заинтересованность в совместном проведении чемпионата. Стоит напомнить, что Австралия была кандидатом на проведение ЧМ 2022 года и получила всего один голос от членов совета ФИФА на голосовании 2010 года. Зимбабве, африканская страна, тоже планирует принять участие в борьбе за проведение Кубка мира 2034 года, причем с 2014 года. Однако еще 10 лет назад многие эксперты сомневались, что у государства хватит средств на обеспечение необходимой спортивной инфраструктуры. В конце июля текущего года появилась также информация о том, что Казахстан и Узбекистан намерены поучаствовать в отборе на организацию футбольного чемпионата.

Где Саудовская Аравия может провести Кубок ФИФА футболу?

Саудовская Аравия уверена, что сможет провести Кубок мира по футболу, хотя финал первенства и придется на лето, а летом в Саудовской Аравии очень жарко. Тем не менее прецедент для организации футбольных мероприятий уже был создан минувшим летом, когда в трех городах королевства - Эт-Таифе, Абхе и Эль-Бахе - прошли матчи Арабской лиги чемпионов по футболу. Эти города расположены в горной части страны, поэтому в летние месяцы там температура ниже, чем в других регионах королевства.

Кроме того, вполне вероятно, что к 2034 году Саудовская Аравия успеет воплотить свой проект Неом, супергород, о создании котором кронпринц Мухаммед ибн Салман объявил в 2017 году.

Иран и Европа поддержат Саудовскую Аравию?

21 августа стало известно, что Иран, возможно, поддержит Саудовскую Аравию в ее стремлении провести ЧМ 2034. Член иранского парламента Шива Кассемипур рассказала в интервью информационному агентству Irna, что Эр-Рияд попросил Тегеран проголосовать за Саудовскую Аравию на международных встречах по этому поводу. Такая поддержка со стороны Исламской Республики Иран стала возможна, благодаря недавнему начавшемуся сближению между двумя некогда непримиримыми соперниками.

Кроме Ирана, Саудовская Аравия также пытается заручиться покровительством европейских футбольных чиновников: в конце августа стало известно, что королевство в Персидском заливе изучает возможности получить место в Европейской футбольной лиге, где помимо европейских команд, представлены также сборные и команды Турции, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Израиля, Кипра и Армении.