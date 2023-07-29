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В Саудовской Аравии стартовал Кубок ибн Салмана - престижное футбольное мероприятие, в котором принимают участие лучшие клубы арабского мира. Где проходит Кубок ибн Салмана, кто его финансирует и какие мировые звезды футбола участвуют - рассказываем в этом материале.

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Арабская лига чемпионов по футболу или футбольный Кубок ибн Салмана - чемпионат по футболу, который был впервые проведен в 1981 году под эгидой Союза арабских футбольных ассоциаций - UAFA или УАФА. В отборочных матчах участвовали 37 клубов, а на чемпионат попали всего 16. В ближайшую неделю состоится групповой этап. 30-й чемпионат назван Кубком ибн Салмана, поскольку принимает его Саудовская Аравия.

Где проходит Арабская лига чемпионов по футболу?

Арабская лига чемпионов по футболу пройдет в трех городах:

Эт-Таифе

Абхе

Эль-Бахе.

Все три города расположены в горной части страны, где средняя температура в конце июля - августе не превышает 25-30°C, поэтому игрокам будет комфортнее играть. Матчи будут проходить на трех площадках:

на стадионе имени Принца Султана ибн Абдул-Азиза в Абхе

на стадионе ”Король Аль Сауд Спорт-Сити” в Эль-Бахе

на стадионе имени Короля Фахда в Эт-Таифе.

Когда проходит Арабская лига по футболу?

Арабская лига чемпионов по футболу продлится две недели: с 27 июля по 12 августа.

Четвертьфиналы - 5-6 августа

- 5-6 августа Полуфиналы - 9 августа

- 9 августа Финал - 12 августа.

Кто играет?

В Кубке ибн Салмана участвует 10 стран, представленных 16 клубами:

Саудовская Аравия - ”Аль-Хиляль”, ”Ан-Наср”, ”Аль-Иттихад”, ”Аш-Шабаб” Марокко - ”Раджа Касабланка”, ”Видад Касабланка” Тунис - ”Эсперанс”, ”Сфаксьен”, USM Египет - ”Замалек” Катар - ”Аль-Садд” Алжир - ”Белуиздад” Ирак - ”Аль-Шорта” Ливия - ”Аль-Ахли” Кувейт - ”Аль-Кувейт” ОАЭ - ”Аль-Вахда”

Прошлые победители Арабской лиги чемпионов:

Тунисский клуб ”Эсперанс” - рекордсмен Арабской лиги чемпионов с тремя победами: в 1993, 2009 и 2017 годах. Саудовские клубы ”Аль-Хиляль” и ”Аш-Шабаб” получали кубок дважды, как и тунисский ”Сфаксьен” и марокканский ”Раджа Касабланка”. Победителями последних семи турниров становились клубы из Северной Африки - Туниса, Алжира и Марокко. Саудовский ”Аль-Иттихад” стал чемпионом в 2005 году.

Кто спонсирует Арабскую лигу чемпионов?

Официальным спонсором Арабской лиги чемпионов по футболу стала авиакомпания ”Эмирейтс” (Emirates). Вице-президент компании по Саудовской Аравии, Джабр аль-Азиби заявил, что авиалинии ”Эмирейтс” готовы взаимодействовать с болельщиками, открывающими для себя новые футбольные рубежи, благодаря Кубку ибн Салмана.

Мы также неимоверно счастливы поддержать ”Видение-2030” Королевства Саудовская Аравия и его стремление стать мировым центром спорта

- заявил аль-Азиби.

Звезды футбола в саудовских клубах

Криштиану Роналду в конце 2022 года перешел в ”Ан-Наср”, покинув ”Манчестер Юнайтед”. Обладатель пяти ”Золотых мячей” Роналду успел сыграть в 16 матчах за саудовский клуб и забить 14 мячей. Сегодня Роналду сыграет на Кубке ибн Салмана против другого саудовского клуба ”Аш-Шабаб”.

Карим Бензема, действующий обладатель ”Золотого мяча” присоединился к саудовскому клубу ”Аль-Иттихад”, после 14 лет, проведенных в ”Реал Мадриде”. 35-летний француз уже успел обеспечить своему клубу первую победу на Кубке ибн Салмана в матче против тунисского ”Эсперанса”.

Малком, 26-летний нападающий из Бразилии, сменил петербургский ”Зенит” на саудовский ”Аль-Хиляль”. Получивший в начале года российское гражданство футболист обошелся саудовскому клубу в $ 66 млн за трансфер.

А вот Килиана Мбаппе, нападающего из ”Пари Сен-Жермена” и чемпиона мира 2022 года, клубу ”Аль-Хиляль” заполучить не удалось, хоть он и предложил за трансфер рекордные $ 330 млн.