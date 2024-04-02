Боеприпасы нашли в Ханкенди

В Ханкенди полиция обнаружила боеприпасы. В городе нашли автоматы различных марок, пистолет, гранаты, патроны и тротил. Мероприятия проводились 6 и 7 апреля.
Пресс-служба МВД Азербайджана сообщила об обнаружении боеприпасов в городе Ханкенди в ходе мероприятий, который прошли 6 и 7 апреля.
В ведомстве заявили, что полиция нашла 10 автоматов различных марок, пистолет, винтовку, 18 гранат, 19 воспламенителей, 3 тротила, 57 магазинов, свыше 4,4 тыс патронов и другие боеприпасы.
Отмечается, что все найденное в Ханкенди было изъято.