Вестник Кавказа

Боеприпасы нашли в Ханкенди

Боеприпасы нашли в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ханкенди полиция обнаружила боеприпасы. В городе нашли автоматы различных марок, пистолет, гранаты, патроны и тротил. Мероприятия проводились 6 и 7 апреля.

Пресс-служба МВД Азербайджана сообщила об обнаружении боеприпасов в городе Ханкенди в ходе мероприятий, который прошли 6 и 7 апреля.

В ведомстве заявили, что полиция нашла 10 автоматов различных марок, пистолет, винтовку, 18 гранат, 19 воспламенителей, 3 тротила, 57 магазинов, свыше 4,4 тыс патронов и другие боеприпасы.

Отмечается, что все найденное в Ханкенди было изъято.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1410 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Агдаме произошел новый минный инцидент

В Агдаме произошел новый минный инцидент

Незаконное оружие продолжают изымать в Карабахе

Незаконное оружие продолжают изымать в Карабахе

Еще один склад незаконного оружия нашли в Ханкенди

Еще один склад незаконного оружия нашли в Ханкенди

Армянские боеприпасы найдены в Кяльбаджарском районе

Армянские боеприпасы найдены в Кяльбаджарском районе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы