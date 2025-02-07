Вестник Кавказа

Билал Эрдоган признался в любви к России

Билал Эрдоган признался в любви к России
© Фото: пресс-служба президента Турции
Сын президента Турции, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган рассказал о причинах своей любви к России, отметив культурное многообразие страны, богатство природы и разнообразие блюд национальной кухни.

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал, возглавляющий Всемирную конфедерацию этноспорта, поведал, почему ему так нравится Россия.

"Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия - огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством"

- Билал Эрдоган

Еще одна причина, по которой Эрдоган-младший всегда при возможности готов посетить Россию – здесь живет множество тюркских народов, с которыми сын президента всегда легко находит общий язык, передает ТАСС.

Особо глава Всемирной конфедерации этноспорта отметил кулинарные традиции русской кухни, впитавшей в себя все разнообразие многочисленных этносов и культур, особо отметив знакомое и близкое ему разнообразие тюркских традиционных блюд. 

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