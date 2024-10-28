Бидзина Иванишвили "подорожал" на миллиард

Состояние основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили за год выросло больше чем на миллиард долларов.

Грузинский миллиардер, основатель и почетный председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили с начала 2024 года разбогател на $1,13 млрд, и сейчас его состояние оценивается в рекордные $7,73 млрд, сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия со ссылкой на индекс миллиардеров Bloomberg.

Сейчас Бидзина Иванишвили занимает 391 строчку в списке самых богатых людей мира.

Напомним, в конце октября в Грузии прошли долгожданные парламентские выборы, на которых сторонники экс-президента Михаила Саакашвили попытались взять реванш за 12-летнее пребывание в оппозиции, однако правящая партия "Грузинская мечта" смогла сохранить большинство в парламенте, а значит, будет единолично формировать новое правительство республики.