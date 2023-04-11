Безработные смогут получить новую профессию в Северной Осетии

Безработные жители Северной Осетии смогут получить новые профессиональные знания в рамках образовательных программ, реализуемых по нацпроекту «Демография». На эти цели из бюджета будет выделено более двадцати миллионов рублей.
По словам председателя республиканского комитета по занятости Альбины Плаевой, в данную категорию попадают не только безработные, но и люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декрете, а также молодежь.
Далее собеседница ТАСС отметила, что одним из самых популярных образовательных направлений являются курсы гидов-экскурсоводов. В перспективе будут работать курсы по менеджменту и бухучету.
Также, благодаря реализации программы по дополнительному образованию, в республике станет больше графических дизайнеров, поваров и менеджеров в IT- сфере.
Ранее сообщалось, что, благодаря реализации в республике образовательных программ и программ по трудоустройству, уровень безработицы в 2022 году удалось сократить на 25% по сравнению с 2021 годом.