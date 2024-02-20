Безработица сократится в Дагестане до 7%

К 2030 году в Дагестане и Северной Осетии уровни безработицы снизятся до 7% и 7,5 % соответственно. Для достижения целевых показателей республиканские власти будут проводить специальные программы по обучению и переквалификации безработных, а также создавать условия для привлечения инвестиций в регионы.

Власти РФ рассчитывают на снижение уровня безработицы в Дагестане к 2030 году до 7% по методологии Международной организации труда (МОТ). В Северной Осетии планируется, что эти показатели снизятся до 7,5%. Проекты дорожных карт до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынках труда Дагестана и Северной Осетии рассматривались на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Планируется снижение уровня общей безработицы к 2030 году в Республике Дагестан до 7% по методологии МОТ, в Республике Северная Осетия — Алания до 7,5% по методологии МОТ»

– пресс-служба вице-премьера

В релизе также говорится о том, что дорожные карты предполагают помощь с поиском работы инвалидов I и II группы и ветеранов боевых действий.

Также отмечается, что основная цель дорожных карт – создание условий для развития рынка труда и снижения уровня безработицы. В рамках дорожных карт предусмотрены меры по повышению квалификации и переподготовке населения, развитию предпринимательства и поддержке малого и среднего бизнеса, а также привлечению инвестиций в регионы. Ожидается, что эти меры помогут снизить уровень безработицы и создать новые рабочие места.