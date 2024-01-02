Безос продаст 50 млн акций Amazon

Миллионы акций компании Amazon вскоре будут выставлены на биржу. Глава корпорации намерен продать 50 млн акций, другой руководящий состав - еще порядка 440 тыс акций.

Один из богатейших людей в мире, американский предприниматель Джефф Безос планирует в ближайшие 12 месяцев продать до 50 млн акций компании Amazon.

Из годового отчета Amazon для американской Комиссии по ценным бумагам и биржам следует что, планируется "продать до 50 млн акций Amazon в течение периода, заканчивающегося 31 января 2025 года" при соблюдении некоторых условий. Общая стоимость акций, при учете текущих цен, будет составлять около $8,6 млрд.

Безос сегодня - владелец 988 млн акций Amazon.

План по продаже ценных бумаг был согласован еще в ноябре прошлого года.

Кроме того сообщается, что другие руководители компании - по крайней мере семь человек, в ближайшие годы также выставят на торги около 440 тыс акций корпорации.

Отметим, что Amazon существует 30 лет, это один из самых крупных глобальных интернет-магазинов.

По данным Forbes на конец января 2024 года, Безос замыкает тройку богатейших людей планеты. Его опережают Бернар Арно и Илон Маск.