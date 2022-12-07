Как богатели богатейшие россияне в 2023 году

Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко и Владимир Лисин по версии Bloomberg Billionaires Index стали лучшими в рейтинге прироста капитала. Общая сумма увеличения их состояния составила $50,012 млрд.

Богатейшие бизнесмены России в уже минувшем, 2023 году, несмотря на сложности в экономике страны, нарастили капиталы.

Так, в соответствии с Bloomberg Billionaires Index общая сумма прироста их капитала за год составила $50,012 млрд.

Так, российско-азербайджанский бизнесмен, основатель нефтедобывающей компании «Лукойл» нарастил капитал на $9,29 млрд. Соответственно общая сумма состояния Вагита Алекперова выросла до $24,7 млрд.

Несколько меньше заработал сооснователь «Еврохима». Показатели Андрея Мельниченко составили: прирост в $5,67 млрд и общая сумма состояния – $17,2 млрд.

Тройку наиболее обогатившихся замыкает председатель совета директоров НЛМК. Владимиру Лисину удалось нарастить капитал до $4,08 млрд, увеличив состояние до $23,9 млрд.

Напомним, что в прошлом году на пьедестал почета делили Алекперов с 9,14 млрд, Мельниченко с $4,03 млрд и вице президент-Лукойла Леонид Федун. Последнему удалось заработать 3, 89 млрд