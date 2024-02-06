Вестник Кавказа
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Безос продал 12 млн акций Amazon

Безос продал 12 млн акций Amazon
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Основатель Amazon Джефф Безос продал 12 млн акций компании. Всего он планирует реализовать 50 млн ценных бумаг.

Один их богатейших людей на планете, бизнесмен, основатель компании Amazon Джефф Безос начал продажу ценных бумаг и за два дня продал 12 млн акций Amazon, передает Forbes.

Сделки были совершены 7 и 8 февраля, продажа акций принесла Безону $2 млрд и на 1% уменьшила его долю, которая составляет 9,4% - он крупнейший акционер корпорации. Это первая продажа Безосом акций за последние два года.

Напомним, сегодня Безос - третий в списке Forbes.

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