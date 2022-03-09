Что такое Амазон: как он работает, что продает и почему так популярен в мире?

Амазон – самая большая в мире площадка для онлайн торговли, которой пользуются миллионы людей по всему свету. Также мировой гигант электронной торговли производит и продает собственную технику и другие товары под своим брендом. Расскажем, что такое Амазон и как он обрел мировую известность.

Что за компания Амазон?

Амазон продает через интернет разные товары (одежду, электронику, компьютеры, игрушки, "умные дома" и еще много чего) и доставляет их покупателям. Также через Амазон можно читать электронные книги, смотреть фильмы, играть в игры… На платформе представлены товары и услуги как от самого Амазона, так и от других продавцов.

Амазон - технологическая компания, она делает ставку на электронную коммерцию, облачные вычисления и искусственный интеллект.

Амазон входит в большую технологическую пятерку вместе с Apple, Google, Microsoft и Meta, деятельность которой в РФ запрещена.

Штаб-квартира Амазон находится в американском Сиэтле. Только в головном офисе работает 45 тысяч сотрудников, а всего число работников компании доходит до полутора миллионов.

Рыночная капитализация Амазон 1,4 трлн долларов.

Среди преимуществ американской транснациональной компании называют:

хорошо налаженную логистику большую базу покупателей высокую покупательскую способность.

Амазон работает на рынке без малого 30 лет.

Почему Амазон так называется?

Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Магазин носит название реки Амазонки – самой длинной и самой полноводной в мире. Саму же реку так назвали конкистадоры, которые, причалив к южноамериканскому берегу, вынуждены были сражаться с местным племенем, где, по легенде, царил матриархат. Неистовые воительницы и вынудили колонизаторов вспомнить древнегреческие мифы об амазонках.

Некоторые популярные услуги и сервисы Амазона

Что такое Amazon kdp?

Kindle Direct Publishing — платформа, позволяющая авторам публиковать и продавать свои книги и в цифровом, и в бумажном формате. Само размещение бесплатно, но Амазон забирает 30-75% от прибыли.

Что такое Amazon Prime?

Amazon Prime – это сервис, дающий возможность пользоваться бесплатной двухдневной доставкой товаров, но не всех, а только тех, которые помечены голубой иконкой Prime. Кроме того, Amazon Prime предоставляет доступ к музыке, видео, скидки Prime Day. Можно покупать такую услугу ежемесячно примерно за 5 евро или ежегодно за 36 евро.

Что такое Amazon Аssociates?

Amazon Аssociates – это партнерская программа Амазон. Чтобы заработать, можно просто привлекать пользователей на сайт Amazon и получать процент от совершенной кем-то покупки. Как правило это порядка 4-10%.

Что такое Amazon Сhime?

Amazon Chime – это сервис, позволяющий организовывать совещания, общаться в чате и совершать деловые звонки как внутри организации, так и за ее пределами в одном и том же приложении.

Есть ли подделки на Амазоне?

В Амазоне утверждают, что это невозможно, поскольку они тщательно проверяют продавцов перед допуском на площадку. Кроме того, Амазон предоставляет возможность вернуть товар, если он не оригинальный.

Что такое ASIN на амазоне?

ASIN - стандартный идентификационный номер из цифр и букв, присваиваемый каждому продукту на Амазоне.

Кто придумал Амазон?

Маркетплейс Амазон создал Джеффри Безос. Сначала, правда, его фамилия была Йоргенсен – по отцу, имевшему датские корни. Когда Джеффри родился, его отцу было 19 лет, а матери 17. Ранний брак быстро дал трещину и уже через 4 года у мальчика появился "новый папа" – кубинец Мигель Безос. Учился Джефф прекрасно, по окончании Принстонского университета работал на Уолл-стрит по полученной специальности, связанной с информатикой, разрабатывал сеть для международной торговли, женился на Маккензи Скотт, которая вскоре станет писательницей, родит Безосу трех мальчиков. Также пара удочерит девочку-китаянку.

Деньги на открытие своего бизнеса Джеффу дали родители, предварительно поинтересовавшись, "а что такое вообще интернет". До конца они этого так и не поняли, но верили в оборотистость сына. Так, в 1994 году Безос основал в гараже свой книжный интернет-магазин Amazon.com, а уже через три года Time объявил 33-летнего новатора человеком года.

В 2000 году Безос основал аэрокосмическую компанию Blue Origin, собирался в космос, сыграл инопланетянина в одной из частей медиафраншизы "Звездный путь", в 2013 году купил себе The Washington Post, с 2017 года регулярно занимал ведущие позиции в рейтингах богатейших и влиятельных людей мира с состоянием примерно 150 млрд долларов.

В Амазоне он занимал посты генерального директора, председателя и акционера.

В 2019 году Безос развелся с женой, оставив ей 25% своих акций Амазона – это около 4% всех акций компании, и полюбил тележурналистку Лорен Санчес.

Летом 2021 года Джефф Безос покинул должность главы Амазона, и в 57-летнем возрасте все-таки слетал в космос в компании брата, а также самого молодого и самого старого астронавтов в мире: 18-летего отпрыска голландского миллиардера и 82-летней летчицы. И пусть полет корабля New Shepard составил всего 11 минут – мечта Безоса исполнилась.

О чем думал Безос в течение этих 11 минут, неизвестно, но полтора года назад он вдруг вложил три миллиарда долларов в биотехнологическую компанию бывшего российского миллиардера Юрия Мильнера Altos Labs, занимающуюся проблемами продолжительности здоровой жизни, а в идеале - и увеличения продолжительности жизни.

В чем секрет успеха Джеффри Безоса?

О жизненной позиции основателя Амазона и о том, как Безос строил бизнес, свидетельствуют его высказывая, многие из которых стали афоризмами:

Самая дорогая вещь, которую вы можете сделать, — это ошибка… Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на непродуктивных людей.

Нам нравится нарушать правила даже в нашем собственном бизнесе… Если не хотите, чтобы вас критиковали, то не делайте ничего нового.

Ваш брэнд – это то, о чем люди говорят, когда вас нет в комнате… Правильнее всего строить брэнд через высочайший уровень обслуживания… Новаторство требует готовности быть непонятым в течение длительного периода времени.

Клиенты должны разговаривать со своими друзьями, а не торговцами... Если вы сделаете клиента несчастным, то он расскажет об этом не пяти, а 5000 друзьям… Если вы создадите очень хороший опыт покупки, клиенты расскажут об этом друг другу. Молва обладает огромной властью.

Лучшее обслуживание клиентов — это если клиенту не нужно вам звонить, не нужно с вами разговаривать. Это просто работает… В долгосрочной перспективе интересы клиентов и акционеров совпадают. В краткосрочной — далеко не всегда…

Ни один бизнес-план не выдерживает проверку реальностью. Реальность всегда отличается от картины, представленной в плане… Мы не хотим начать с идеи, а затем двигаться в сторону клиентов. Мы хотим начать с проблемы клиента, а затем изобрести ее решение.

Труднее быть добрым, чем умным.

Мы в Аммазоне следуем трем главным принципам, и именно благодаря им мы успешны: ставь клиента во главу угла; изобретай; будь терпелив.

Если вы собираетесь создать масштабное изобретение, вы должны быть готовы к трем вещам: неудачи, долгосрочному мышлению и недопониманию со стороны окружающих в течение длительного времени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В бизнесе можно ориентироваться на конкурентов или на клиентов. Те, кто ориентируются на конкурентов, теряют инициативу. А тот, кто все внимание уделяет клиентам, имеет большие шансы оказаться на коне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В новаторстве вы должны быть одновременно упрямыми и гибкими. Если вы не упрямый, вы будете отказываться от экспериментов слишком рано. Если вы не гибкий, вы будете биться головой о стену, и вы не увидите другое решение проблемы, которую вы пытаетесь решить.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Усердно работай, веселись и делай историю.

Но справедливости ради стоит сказать, что у сотрудников Амазона много претензий к руководству: они жалуются на невыносимые условия труда. Сбежавшие из маркетплейса работники эпизодически устраивают акции в разных городах и странах под лозунгом "Заставь Amazon платить", блокируя логистические центры Амазона.

Кто сейчас возглавляет Амазон?

В 2021 году на посту руководителя Амазона Безоса сменил Эндрю Р. Джесси. В Амазоне он не новичок: работал в компании с 1997 года и внес в ее развитие свою лету, придумав сервис облачных вычислений. Эта технология обеспечивает доступ к компьютерным ресурсам через интернет. Клиенту не нужно покупать, хранить и обслуживать оборудование. Все это делает за него провайдер после подключения к сервису.

Где работает Амазон?

У Амазона есть филиалы в Америке, Европе и Азии. Это такие страны, как

Бразилия

Канада

Мексика

США

Китай

Индия

Япония

Саудовская Аравия

Сингапур

Турция

ОАЭ

Бельгия

Франция

Германия

Италия

Нидерланды

Польша

Испания

Швеция

Великобритания

Австралия

Есть ли Амазон в России?

Филиала Амазон в России нет, русскоязычного сайта тоже нет. Некоторые россияне пользуются услугами Амазона через американский сайт. Но чтобы зарегистрироваться, вести свои данные, прочитать описание товара или услуги и отзывы, нужно хотя бы минимальное знание английского языка.

Амазон приостановил свою деятельность в России почти два года – после событий на Украине. В РФ сейчас видеоплатформа Amazon Prime Video недоступна даже для старых подписчиков, а облачный сервис Amazon Web Services не принимает новых клиентов. Под санкции попали и геймеры из России: студии перестали продавать здесь свои игры, а стримерская платформа Twitch прекратила выплаты российским блогерам.

Заказать в Россию товары можно лишь теоретически, но далеко не все. Также не всегда известно, какая курьерская служба возьмется доставлять вам посылку. Из США товар будет добираться больше месяца, из европейских филиалов - две-три недели. В целом, на период действия санкций против России доставка не осуществляется, а карты российских банков для оплаты не принимаются.