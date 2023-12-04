Беженцы из Палестины стали гражданами России

Беженцы из Палестины получили паспорта граждан РФ. Вручение документов прошло в Дагестане. Паспорта получили 45 человек – 26 мужчин и 19 женщин.

Российские паспорта сегодня получили 45 палестинских беженцев, которые в настоящее время находятся в Дагестане. Там же и состоялось вручение документов.

Как пишет РИА Новости, паспорта получили 26 мужчин и 19 женщин. Самым младшим среди группы оказался 14-летний мальчик.

Как отметил замглавы дагестанского кабмина Абдурахман Махмудов, документы позволят новоиспеченным гражданам РФ получать права и льготы, предусмотренные конституцией РФ, а также возможности для реализации личности.

Стоит подчеркнул, что с конца ноября в Дагестан приехало свыше 150 беженцев из Палестины. Их всех разметили на республиканской базе, где сейчас находится пункт временного размещения.