Беннет: Израиль отомстил Ирану в 2022 году

В интервью американскому изданию The Wall Street Journa экс глава израильского правительства заявил о том, что по его приказу в Иране была уничтожена база беспилотников. Кроме того, он сообщил, что власти еврейского государства причастны к ликвидации командир одного из иранских подразделений, причастных к атаке на израильских туристов в Турции.

Бывший глава правительства еврейского государства Нафтали Беннет заявил о том, что по его поручению Израиль атаковал иранскую территорию в феврале минувшего, 2022 года.

«Как премьер-министр, я дал указание силам безопасности заставить Тегеран заплатить за его решение финансировать терроризм. После того, как Тегеран нанес два неудачных удара беспилотниками по Израилю в феврале 2022 года, мы уничтожили базу беспилотников на иранской земле»

– Нафтали Беннет

Далее он намекнул, что также по его приказу был ликвидирован высокопоставленный иранский чиновник в мае 2022 года.

«В марте 2022 года иранское террористическое подразделение пыталось убить израильских туристов в Турции и потерпело неудачу. Вскоре после этого командир подразделения был убит в центре Тегерана»

– Нафтали Беннет