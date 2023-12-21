Беннет: Израиль отомстил Ирану в 2022 году

Бывший глава правительства еврейского государства Нафтали Беннет заявил о том, что по его поручению Израиль атаковал иранскую территорию в феврале минувшего, 2022 года.
«Как премьер-министр, я дал указание силам безопасности заставить Тегеран заплатить за его решение финансировать терроризм. После того, как Тегеран нанес два неудачных удара беспилотниками по Израилю в феврале 2022 года, мы уничтожили базу беспилотников на иранской земле»
– Нафтали Беннет
Далее он намекнул, что также по его приказу был ликвидирован высокопоставленный иранский чиновник в мае 2022 года.
«В марте 2022 года иранское террористическое подразделение пыталось убить израильских туристов в Турции и потерпело неудачу. Вскоре после этого командир подразделения был убит в центре Тегерана»
– Нафтали Беннет