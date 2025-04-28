Белорусские производители оценили дагестанские сепараторы

Белорусские производители молочной продукции готовы закупить в России до конца текущего 2025 года еще 10 молочных сепараторов: как показала их проверка на предприятиях, дагестанская техника прекрасно справляется с задачами.

Белорусские производители "молочки" протестировали два закупленных ранее на дагестанском предприятии сепаратора для молока и попросили поставить в страну еще 10 изделий на сумму 90 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

На встрече с белорусской делегацией под руководством председателя концерна "Беллегпром" Татьяны Лугиной было отмечено, что оборудование полностью соответствует запросам белорусских производителей, передает "АиФ-Дагестан".

Ранее Дагестан уже поставил в Беларусь два сепаратора, их работу, на минувшей неделе производители обсуждали на встрече с членами белорусской делегации во главе с председателем Белкоопсоюза Инессой Короткевич.

Правительства Беларуси и Дагестана еще в марте подписали план мероприятий на 2025-2028 годы, включающий в себя двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах: оно затронет легкую промышленность, сельское хозяйство, инновации и логистику.