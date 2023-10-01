Беларусь отведает осетинских пирогов

Опубликовано: 5:29, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осетинские пироги из Владикавказа, созданные с использованием исключительно местных и натуральных ингредиентов, скоро появятся на полках сетевых магазинов Беларуси.

Замороженные осетинские пироги, приготовленные по традиционным рецептам, уже начали поступать из Владикавказа в сетевые магазины Беларуси.

Стало известно, что продукция будет приходить в союзное государство регулярно. Сумма заключенного контракта составила 25 млн рублей.

Для консервации пирогов используется шоковая заморозка. Это позволяет на длительное время сохранить вкусовые и питательные свойства продукции.

Производитель - компания AORS - сообщает, что для создания пирогов используются только натуральные ингредиенты местного происхождения без химикатов и Е-кодов.