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Беларусь отведает осетинских пирогов

Беларусь отведает осетинских пирогов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Осетинские пироги из Владикавказа, созданные с использованием исключительно местных и натуральных ингредиентов, скоро появятся на полках сетевых магазинов Беларуси.

Замороженные осетинские пироги, приготовленные по традиционным рецептам, уже начали поступать из Владикавказа в сетевые магазины Беларуси.

Стало известно, что продукция будет приходить в союзное государство регулярно. Сумма заключенного контракта составила 25 млн рублей.

Для консервации пирогов используется шоковая заморозка. Это позволяет на длительное время сохранить вкусовые и питательные свойства продукции.

Производитель - компания AORS - сообщает, что для создания пирогов используются только натуральные ингредиенты местного происхождения без химикатов и Е-кодов.

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