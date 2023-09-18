Сочи стал городом-побратимом столицы Беларуси

Опубликовано: 17:36, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский сегодня в Минске подписал соглашение о побратимстве между двумя городами, которое станет дорожной картой развития двух братских городов и стран.

Минск и Сочи сегодня стали городами-побратимами: соглашение об установлении дружественных отношений было подписано в ходе очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Кубани, - сообщили в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и глава Сочи Алексей Копайгородски", передает РИА Новости.

"Мы настроены на продуктивное взаимодействие во всех отраслях и на то, что наш общественно-политический симбиоз принесет хорошие плоды"

- Алексей Копайгородский

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель отметил, что сотрудничество Краснодарского края с Беларусью – это пример для всех иностранных партнеров.

"Мы заключаем много соглашений о социально-экономическом взаимодействии, но с Беларусью у нас… конкретная дорожная карта. Такой глубины проработки и вовлеченности нет ни в одном другом соглашении. Уверен, что это будет еще одним толчком к развитию сотрудничества"

- Александр Руппель