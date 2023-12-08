Вестник Кавказа

Банковский сектор России попал под санкции Великобритании на 90%

Банковский сектор России попал под санкции Великобритании на 90%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под британскими санкциями находится подавляющее большинство российских банков, сообщает правительственный департамент королевства. Ограничительные меры также затрагивают ЦБ РФ и Минфин.

Великобритания включила в санкционный список свыше 90% российских банков. Об этом говорится в отчете за 2022-2023 финансовой год, подготовленном правительственным департаментом, который отвечает за реализацию финансовых санкций (OFSI).

 

"Великобритания также ввела санкции в отношении как Центробанка России, так и Минфина, нанося удар в сердце российской финансовой системы. В совокупности с другими банками, под санкции попало более 90% российского банковского сектора"

– сказано в тексте

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