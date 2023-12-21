Баку уличил Париж во вмешательстве в дела Азербайджана

МИД Азербайджана призывает французские власти прекратить вмешиваться в дела страны.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде выступил с заявлением, в котором призвал власти Франции прекратить вмешиваться в политику республики.

Выступление пресс-секретаря было сделано на фоне антиазербайджанского высказывания Франции в связи с задержанием французского подданного на территории АР.

Отмечается, что в начале декабря гражданин Франции Мартин Риан был заключен под стражу по подозрению в шпионаже.

"Утверждения министерства Европы и иностранных дел Франции о необоснованном задержании французского гражданина не имеют под собой никаких оснований. Это заявление является искажением действительности, очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и в процесс законного расследования"

- Айхан Гаджизаде

Гаджизаде рассказал, что суд вынес приговор, по которому французский гражданин должен быть арестован сроком на четыре месяца. Он отметил, что власти АР соблюдают все нормы законодательства и международного сотрудничества. Посольство Франции было уведомлено о начале уголовного дела.

Кроме этого, пресс-секретарь подчеркнул, что французское консульство не захотело сотрудничать в расследовании по данному делу.

Он отметил, что задержанный Мартин Риан был связан с двумя дипломатами посольства, в связи с чем эти сотрудники были объявлены персонами нон-грата в АР.