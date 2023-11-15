Баку-Тбилиси-Карс: Эрдоган призвал ускорить открытие железной дороги

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс должна быть запущена после реконструкции как можно скорее, заявил президент Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что задержки уменьшают привлекательность проекта.

Железная дорога БТК, закрытая сейчас на реконструкцию, должна быть снова открыта по возможности в максимально сжатые сроки – это будет выгодно всем сторонам, сказал президент Турции.

Такое заявление Реджеп Тайип Эрдоган сделал на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Анкаре.

Турецкий лидер пояснил, что недавние кризисные события продемонстрировали надежность Срединного коридора, а железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс – его стратегический этап.

Глава государства заявил, что как можно более оперативное завершение модернизации БТК и затем ее запуск будут выгодны и Азербайджану, и Турции.

"Из-за внеплановой остановки на ремонт грузоперевозчики оказались в сложной ситуации. Кроме того, транспортный маршрут, оставаясь закрытым долгое время, теряет свою привлекательность на международном уровне. Также важно как можно скорее обеспечить свободные транзитные перевозки по суше"

– Эрдоган

Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны Ильхама Алиева по этому поводу.

О железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

Магистраль БТК был открыта осенью 2017 года. Для ее создания была проложена железная дорога Карс-Ахалкалаки. Кроме того, понадобилась реконструкция жд участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали велись на средства, предоставленные Баку в качестве льготных кредитов.

Весной 2023 года Баку-Тбилиси-Карс закрылась на модернизации. Работы ведутся на территории Грузии. Проект позволит в пять раз увеличить объем грузоперевозок по магистрали. Азербайджанская сторона инвестирует в них более $100 млн.

Предполагается, что модернизация будет завершена уже в текущем году.