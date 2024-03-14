Баку проводит встречу прокуратур стран Каспийского региона

В столице Азербайджана сегодня проходят переговоры представителей генеральных прокуратур стран Каспийского региона. Обсуждаются вопросы экологии и проведения международной конференции СОР29.

Баку сегодня принимает представителей генеральных прокуратур государств Каспийского региона. Во встрече участвуют члены пяти стран региона.

Сообщается, что встреча была открыта словами генпрокурора Кямрана Алиева о том, что Азербайджанская Республика выступает с осуждением теракта в «Крокус сити холле» в РФ и желает здоровья пострадавшим.

В ходе встречи поднимались вопросы экологической сферы и проведения конференции СОР29 в Баку в ноябре этого года.

"Азербайджан предпринимает важные шаги для улучшения экологии и мерам по охране окружающей среды особенно после полного освобождения своих территорий. Мы прилагаем все усилия для борьбы с нарушениями экологического законодательства и используем с этой целью правовые механизмы. Поэтому проведение COP29 в Азербайджане в ноябре этого года не случайно"

– Кямран Алиев

Генпрокурорт подчеркнул, что Азербайджан считает приоритетными вопросы экологии Каспийского моря и оптимального расхода его ресурсов.