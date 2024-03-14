Баку проводит встречу прокуратур стран Каспийского региона

Баку сегодня принимает представителей генеральных прокуратур государств Каспийского региона. Во встрече участвуют члены пяти стран региона.
Сообщается, что встреча была открыта словами генпрокурора Кямрана Алиева о том, что Азербайджанская Республика выступает с осуждением теракта в «Крокус сити холле» в РФ и желает здоровья пострадавшим.
В ходе встречи поднимались вопросы экологической сферы и проведения конференции СОР29 в Баку в ноябре этого года.
"Азербайджан предпринимает важные шаги для улучшения экологии и мерам по охране окружающей среды особенно после полного освобождения своих территорий. Мы прилагаем все усилия для борьбы с нарушениями экологического законодательства и используем с этой целью правовые механизмы. Поэтому проведение COP29 в Азербайджане в ноябре этого года не случайно"
– Кямран Алиев
Генпрокурорт подчеркнул, что Азербайджан считает приоритетными вопросы экологии Каспийского моря и оптимального расхода его ресурсов.