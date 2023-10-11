Баку принимает 53-е заседание Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ

Опубликовано: 11:21, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Азербайджана

В столице Азербайджана стартовало 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

В Баку проходит 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Перед началом заседания его участников принял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Делегации стран представляют директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев, заместитель премьер-министра Кыргызстана, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев.

На заседании выступил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников, который охарактеризовал нынешнюю ситуацию в мире, отметив, что США с союзниками развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ и пытаются создавать предпосылки к политическим кризисам и необходимые условия для реализации сценариев "цветных революций".