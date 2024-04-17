Баку: появился реальный шанс для мирного договора с Ереваном

Представитель по особым поручениям главы Азербайджанской Республики заявил, что у Баку и Еревана есть уникальный шанс подписать соглашение о мире. По его словам, стороны максимально близки к заключению мира.

Азербайджанская Республика и Республика Армения имеют уникальную возможность заключить договор о мире. Такое заявление сделал представитель главы АР Эльчин Амирбеков в ходе своего интервью британскому изданию BBC.

По его словам, возвращение четырех сел Азербайджану является хорошим знаком и фактических это процесс начала делимитации границ.

Он также отметил, что стороны сейчас близки к подписанию мирного договора, как никогда.

Как отметил Амирбеков, это результат прямого диалога между Баку и Ереваном.

"Соглашение о делимитации было достигнуто в результате прямого контакта между сторонами. Это показатель того, что мы можем решить проблемы самостоятельно"

– Эльчин Амирбеков

Он также подчеркнул, что важным пунктом является то, что села были возвращены без применения силы, а с помощью дипломатии и переговоров. Таким образом, клеветнические высказывания о решении этого вопроса со стороны Азербайджана с помощью военной силы оказались ложными заявлениями.

Кроме этого, Амирбеков подчеркнул, несмотря на позитивную повестку, Армении необходимо избавиться от притязаний на территории Азербайджанской Республики.

Также он отметил, что Армения должна перестать отвергать соглашение по открытию наземного сообщения между АР и Нахчыванской Автономной Республикой.

Амирбеков напомнил, что вмешательство третьих стран в дела региона не способствуют мирному урегулированию, а наоборот подстрекают на разжигание конфликта. В частности, он напомнил о военной помощи Армении со стороны европейских стран.

Армения и Азербайджан запустили мирный процесс

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" высоко оценил значение первых шагов по делимитации армяно-азербайджанской границы и мирное освобождение сел Газахского района для нормализации отношений Баку и Еревана.



"Накануне мы увидели практические действия, которые подтверждают, что решение сторон начать мирный процесс уже не остановить. В конечном итоге, все основные элементы нового мирного соглашения понятны обеим сторонам – это и взаимное признание территориальной целостности с отказом от территориальных претензий, и установление дипломатических отношений, и открытие коммуникаций, и определение условий торгового режима и так далее. Если пошли реальные действия на земле, значит, и шансы выйти на мирный договор выросли", - сказал он.



"Стоит добавить, что на сегодняшний день проведение армяно-азербайджанской границы является самым острым вопросом урегулирования. И в этом смысле знаменательно, что именно Армения первая сделала шаг в практическом исполнении этой задачи. Видимо, армянские власти больше азербайджанских беспокоятся о том, что могут возникнуть конфликты при практическом решении этого вопроса, то есть конкретной делимитации на местности", - добавил Станислав Ткаченко.



"Очевидно, Ереван осознал свою слабость. Речь идет в том числе о внутренней политической слабости. Армянские власти понимают, что не смогут удерживать земли в Газахском районе каким-то военным путем против армии Азербайджана. Кроме того, я допускаю, что имело место и давление Запада, прежде всего Франции – сейчас западная стратегия состоит в том, чтобы потенциал обострения ситуации в Армении сошел на нет, так как затем они смогут заняться мирным освоением армянской экономики и осуществить ползучую "цветную революцию" в условиях мира в республике", - заключил член "Валдая".