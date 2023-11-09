Баку: Париж неуместно высказался о решении Международного суда

МИД Азербайджана назвал неуместным и неприемлемым заявление Франции относительно решения Международного суда.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики отреагировало на заявление Франции о решении Международного суда, назвав подобные высказывания неуместными и недопустимыми. Также МИД подчеркнул, что слова Парижа - это ярким примером двойных стандартов и предвзятого отношения к АР.

"К сожалению, страна, представлявшая себя величайшим защитником справедливости и порядка, неверно истолковала вопрос, не имеющий ничего общего с Францией, и вмешалась в дела Суда»

- МИД Азербайджана

Азербайджанская сторона напомнила Франции о решении международного суда, которое связано с колониальной политикой Парижа. МИД АР подчеркнул, что Баку воспринимает серьезно свои международные обязательства в отличие от Парижа.