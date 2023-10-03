Баку осудил антиазербайджанское заявление на церемонии присоединения Армении к МУС

МИД Азербайджана прокомментировал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна, прозвучавшее накануне на церемонии присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда. В ведомстве назвали истинные цели этого шага Еревана.

Азербайджанская сторона осудила заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна относительно Азербайджана, которое он сделал накануне на церемонии к присоединению Армении к Римскому статуту МУС.

"Эти высказывания еще раз демонстрируют, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является попыткой использовать эти институты для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неверного толкования международного права"

– МИД Азербайджана

В министерстве пояснили, что Ереван действует исходя из ощущения безнаказанности, которое в течение почти трех десятилетий подкреплялось неспособностью мирового сообщества предотвратить армянскую агрессию против Азербайджана и прекратить оккупацию азербайджанской территории, а также остановить совершаемые Арменией массовые зверства и преступления против человечности и заявления и действия Еревана, направленные на разжигание войны.

"Продолжающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также разжигание и пропаганда расовой ненависти в отношении азербайджанцев противоречат не только нормам и принципам международного права, но и обязательствам Армении в соответствии с постановлением Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года по делу "Азербайджан против Армении""

– МИД Азербайджана

В министерстве подчеркнули важность того, чтобы мировое сообщество помнило о преступлениях Армении и настаивало на привлечении Еревана к ответственности за военные преступления, которые страна осуществила во время агрессии, не забывало о десятках тысяч мирных жителей, которые были зверски убиты, о крупных этнических чистках, стертых с лица земли городах, поселках и деревнях – Армения уничтожила тысячи населенных пунктов, чтобы реализовать свои незаконные территориальные притязания, базирующиеся на выдуманных исторических повествованиях и расистской идеологии.

"Азербайджанская сторона продолжит усилия по прекращению безнаказанности за серьезные нарушения международного права, содействию верховенству закона, установлению, укреплению и продолжению мира, безопасности и стабильности в регионе"

– МИД Азербайджана