Баку опроверг фейковые заявления от имени главы МВД Азербайджана

В социальных сетях распространились фейковые сообщения от лица главы МВД Азербайджана, который якобы критически высказался о заявлениях президента страны Ильхама Алиева. Баку призывает не доверять этой информации.

Агентство развития медиа Азербайджана опубликовало заявление относительно растиражированных в социальных сетях словах, которые якобы произнес глава МВД республики Вилаят Эйвазов, комментируя высказывания главы государства Ильхама Алиева. Ведомство указывает на фейковый характер этих сообщений и призывает не доверять этой информации.

"В ряде социальных сетей были распространены ложные и не соответствующие действительности комментарии от имени министра внутренних дел Азербайджанской Республики касательно заявлений Президента Азербайджанской Республики. Эти сфабрикованные заявления, которые в последние дни приобрели характер кампании, являются примером грубой информационной манипуляции, направленной на введение общественного мнения в заблуждение"

– Агентство развития медиа

В Агентстве призвали интернет-пользователей ориентироваться только на официальные источники, а также на новостные агентства страны. Также ведомство призывает журналистов проявлять бдительность и внимательно относиться к информации на фоне участившихся фейковых сообщений.

Отметим, что ранее Азербайджан уже опровергал фейковые сообщения от лица государственных деятелей страны. Происходящее имеет признаки моделируемой извне информационной кампании, которая направлена на подрыв отношений Баку и Москвы.