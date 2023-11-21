Баку и Тегеран подпишут соглашение по Зангезурскому коридору

Азербайджан и Иран в январе намерены заключить соглашение по Аразскому коридору - дороге через реку Араз, которая свяжет страны и поможет развитию Срединного коридора. Аразский коридор - альтернативный маршрут, повторяющий Зангезурский коридор, но идущий через территорию Ирана вместо Армении.

В январе Азербайджан и Иран подпишут соглашение по Аразскому коридору, об этом заявил в четверг министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Он добавил, что по поводу подписания соглашения планируется провести мероприятие с участием представителей России.

Первым шагом в работе над созданием Аразского коридора стало назначение компании-подрядчика.

Работа по Зангезурскому коридору с Ираном ведется продуктивно, сообщал в ноябре помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Через Араз в Зангилане и Агбенде будут построены мосты, на иранской территории ведется строительство сухопутных и железнодорожных линий в Нахчыван.