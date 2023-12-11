Баку и Пекин обсудили "зеленый переход"

Помощник главы Азербайджанской Республики прибыл в Китай, где обсудил с представителями властей предстоящую конференцию СОР29 и глобальный "зеленый переход".

Азербайджанская Республика высоко оценила партнерство китайских организаций в рамках проектов "зеленого перехода". Такую информацию опубликовал на своей странице в Х помощник президента АР Хикмет Гаджиев, который посетил Китай с деловым визитом.

В ходе переговоров с замминистром экологии и окружающей среды КНР Чжао Иньминем поднимались вопросы, касающиеся организации предстоящей конференции СОР20, которая состоится в Баку в этом году.

Также обсуждались темы климатического равенства и меры, принимаемые для борьбы с изменениями климата.