Вестник Кавказа

Баку и Пекин договорились о развитии

Баку и Пекин договорились о развитии
© Фото: соцсети помощника президента Азербайджана
Помощник главы Азербайджана и замминистра иностранных дел Китая провели встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. Представители властей договорились расширить сотрудничество и развивать его во всех сферах.

Помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в ходе своего делового визита в Китай провел переговоры с заместителем главы МИД Китая Сунь Вэйдуном. 

В процессе встречи помощник главы АР отметил, что республика придает большое значение отношениям с КНР и готова поддерживать китайскую сторону во всех вопросах, касающихся общих интересов. 

Гаджиев подчеркнул, что власти Азербайджана готовы расширять связи с Китаем в различных отраслях. 

В свою очередь, Вэйдун подчеркнул, что в рамках отношений двух стран удалось достичь значительных успехов. В частности, страны развивают отношения с помощью проекта "Один пояс – один путь". 

"Китай готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы добросовестно следовать общим договоренностям, достигнутым между главами двух государств, продвигать стабильное, глубокое и прочное двустороннее сотрудничество во всех областях со стратегической точки зрения и постоянно повышать уровень китайско-азербайджанских отношений"

- Сунь Вэйдун 

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