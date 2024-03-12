Баку и Пекин договорились о развитии

Помощник главы Азербайджана и замминистра иностранных дел Китая провели встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. Представители властей договорились расширить сотрудничество и развивать его во всех сферах.

Помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в ходе своего делового визита в Китай провел переговоры с заместителем главы МИД Китая Сунь Вэйдуном.

В процессе встречи помощник главы АР отметил, что республика придает большое значение отношениям с КНР и готова поддерживать китайскую сторону во всех вопросах, касающихся общих интересов.

Гаджиев подчеркнул, что власти Азербайджана готовы расширять связи с Китаем в различных отраслях.

В свою очередь, Вэйдун подчеркнул, что в рамках отношений двух стран удалось достичь значительных успехов. В частности, страны развивают отношения с помощью проекта "Один пояс – один путь".

"Китай готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы добросовестно следовать общим договоренностям, достигнутым между главами двух государств, продвигать стабильное, глубокое и прочное двустороннее сотрудничество во всех областях со стратегической точки зрения и постоянно повышать уровень китайско-азербайджанских отношений"

- Сунь Вэйдун