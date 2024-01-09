Баку и Ереван вновь обсудят делимитацию границ

В скором времени состоится очередная встреча комиссии по определению границ между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджанская Республика и Республика Армения в ближайшее время организуют встречу комиссии, которая будет решать вопросы демаркации и делимитации границ.

Информацию об этом озвучил глава МИД АР Джейхун Байрамов в процессе встречи с журналистами.

Он подчеркнул, что решение этого вопроса является приоритетным в отношениях двух стран.

Предыдущая встреча представителей двух сторон прошла в декабре прошедшего году. От Азербайджана в ней принимали участие заместители главы МИД республики.