В Ереване сообщили о скорой встрече комиссий Азербайджана и Армении по делимитации

В Ереване рассказали, что в конце января состоится еще одна встреча с Баку по делимитации и демаркации границы. Там добавили, что согласие на проведение переговоров есть.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что в конце января пройдет новая встреча комиссий Баку и Еревана по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Григорян заявил, что на сегодняшний день есть согласие на проведение еще одной встречи. Он выразил надежду, что она состоится.

Помимо этого, секретарь отметил, что Ереван передал Баку свои ответные предложения по мирному договору 4 января.

Азербайджанская и армянская стороны провели 30 ноября прошлого года встречу на границе двух стран. Баку представлял зампремьера АР Шахин Мустафаев, а Ереван - Мгер Григорян.