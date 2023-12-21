Stratfor: Армения готова принять мирный договор с Азербайджаном

Специалисты авторитетного американского аналитического центра Stratfor прочат в наступившем году значительный прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, а также укрепление влияния России на Южном Кавказе.

Прогресс в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в наступившем 2024 году весьма вероятен, говорится в отчете, опубликованном авторитетным американским аналитическим центром Stratfor о прогнозах на 2024 год.

Ереван готов заключить мирное соглашение с Баку, хотя у сторон остаются разногласия по поводу условий региональных транзитных коридоров, - полагают аналитики центра, передает News.am.

"Армения будет использовать растущие политические связи с Западом и военную поддержку последнего, чтобы противостоять настойчивым стремлениям Баку, но, учитывая тот факт, что у Еревана в руках мало рычагов воздействия, он, вероятно, примет требования, выдвинутые Баку в вопросах транзита через юг Армении и делимитации границы"

- аналитики Stratfor

Значительный прогресс в переговорах весьма вероятен в первой половине года. К тому же, несмотря на растущие сигналы о желании Еревана уйти от Москвы, влияние России на Южном Кавказе будет лишь укрепляться, поскольку Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а экономика страны будет тесно связана с российской экономикой.

В то же время двусторонние отношения и торговые связи между Азербайджаном и Россией выйдут на новый уровень. Транзит Восток-Запад на Южном Кавказе по-прежнему будет осуществляться в основном через территорию Грузии, в то время как Баку будет способствовать развитию инфраструктуры Север-Юг, соединяющей Россию с Ираном, полагают аналитики центра.